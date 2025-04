Senado decreta sete dias de luto pela morte de papa Francisco

O Senado Federal decretou luto oficial de sete dias por meio de um ato do presidente Davi Alcolumbre (União-AP) na mesa diretora, de n° 10/2025, em virtude do falecimento do papa Francisco, ocorrido na manhã desta segunda-feira (21/4).

O decreto de luto entra em vigor a partir da data da sua publicação em Diário Oficial. Como justificativa, o documento informa que a morte de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, “representa uma perda inestimável para todos os que reconhecem a importância do diálogo, da fraternidade e da promoção da paz entre os povos".

E continua dizendo que “Papa Francisco destacou-se por seu compromisso com os valores da humildade, da justiça social e da solidariedade com os mais pobres. Suas ações transcenderam fronteiras religiosas; sua liderança espiritual, marcada pela simplicidade e pelo acolhimento, inspirou milhões ao redor do mundo. Diante de sua trajetória de dedicação ao próximo e de sua relevância mundial, é dever do Senado Federal prestar sua última homenagem ao Papa Francisco, decretando luto oficial como reconhecimento de sua grandeza moral, espiritual e humanitária”.

Bandeira a meio mastro

Com o início do período de luto, a Bandeira Nacional e a do Mercosul do Congresso permanecerão hasteadas a meio-mastro. Enquanto durar o luto, estão proibidas celebrações, comemorações ou festividades, como no caso das sessões solenes. Apenas as sessões deliberativas seguirão normalmente.

