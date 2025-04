Governo suspende acordos de cooperação com INSS após fraude bilionária

O governo federal suspendeu nesta quinta-feira (24/4) os repasses às associações e entidades que possuem acordos de cooperação com o INSS, em resposta à operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) que revelou fraude estimada em mais de R$ 6 bilhões nos benefícios.



O anúncio foi feito hoje pelo ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. Com a decisão, os descontos nas aposentadorias oriundos dos acordos de cooperação serão suspensos até segunda ordem.

“É necessário agora que se faça a suspensão de todos esses acordos de cooperação técnica, de todas as entidades, que foram celebrados com o INSS nos últimos anos. Então, esses acordos estão suspensos. Todos os vigentes hoje. Para que nós façamos esse processo de reorganização”, declarou Carvalho.

De acordo com o ministro, os repasses descontados das aposentadorias em maio serão ressarcidos aos aposentados na folha de pagamento seguinte. “A partir de agora, nenhum aposentado será descontado na sua folha de pagamento. E só depois desse trabalho que vai ser feito, nós teremos uma reorganização disso”, acrescentou.

A fraude ocorreu desde 2019 nos acordos de cooperação técnica firmados entre o INSS e entidades como associações de aposentados e sindicatos. Os descontos são uma forma dde financiar as entidades, e são permitidos por lei caso haja autorização expressa de cada beneficiário.

A investigação, porém, identificou bilhões de reais em descontos indevidos. Segundo a diretora de Orçamento, Finanças e Logística do INSS, Débora Floriano, que também participou da coletiva, dos 40 milhões de beneficiários do INSS, 6 milhões possuem descontos ativos na folha, mas muitos ocorrem legalmente.

Suporte

Questionada, ela respondeu que ainda não há como saber quantos aposentados foram afetados pelos repasses ilegais. Porém, garantiu que o governo vai ressarcir integralmente os valores, e destacou que os beneficiários do INSS não precisam buscar as agências nesse momento.

“O INSS dará todo o suporte para os nossos segurados para tirar as suas dúvidas. Mas, neste momento, os descontos estão suspensos. Não é necessário que os nossos beneficiários recorram imediatamente às agências. Os nossos canais principais são a central 135 (telefone) e o aplicativo”, disse a diretora.

