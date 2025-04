Bolsonaro segue estável, internado na UTI, sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, em acompanhamento pós-operatório. De acordo com boletim médico divulgado neste domingo (27/4), Bolsonaro apresenta quadro clínico estável e sinais iniciais de recuperação, mas ainda não tem previsão de alta.

Segundo o hospital, houve melhora progressiva nos exames laboratoriais do fígado. Apesar disso, o ex-presidente continua enfrentando gastroparesia — condição que provoca o retardo do esvaziamento do estômago. Embora tenha apresentado movimentos intestinais espontâneos, ele ainda não está apto a se alimentar por via oral nem pela sonda gástrica, permanecendo em suporte nutricional exclusivo por via endovenosa.

Bolsonaro também continua realizando fisioterapia motora para prevenir complicações e recebe medidas de prevenção de trombose venosa. O hospital reforçou que o ex-presidente “Continua com a restrição de não receber visitas e sem previsão de alta da UTI.”

O ex-presidente está internado desde a última cirurgia, que durou cerca de 12 horas. Na ocasião, ele foi submetido a uma laparotomia exploradora, procedimento indicado para tratar aderências intestinais que se formaram na parede abdominal.

