Bolsonaro segue com visitas restritas e sem previsão de alta; veja novo boletim

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), emacompanhamento pós-operatório. Em boletim médico divulgado nesta terça-feira (29/4), o hospital DF Star informou que o político segue estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada. A atualização também cita a melhora dos exames laboratoriais do fígado.

"Apesar da gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago), aceitou bem a oferta de água, chá e gelatina. Mantém sinais de movimentos intestinais espontâneos. Continua recebendo suporte calórico e nutricional porvia parenteral (endovenosa), realizando fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Permanece com visitas restritas e sem previsão de alta da UTI", diz o boletim médico.

O ex-presidente está internado na unidade desde o dia 13 de abril, após passar por uma cirurgia de mais de 12 horas. Ele foi submetido a uma laparotomia exploradora, procedimento indicado para tratar aderências intestinais que se formaram na parede abdominal.

Em vídeo gravado no hospital e publicado nas redes sociais nesta terça, Bolsonaro convida os apoiadores para uma manifestação pacífica em prol de anistia pelos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. O ato foi marcado para 7 de maio, às 16h, na Torre de TV, em Brasília.

