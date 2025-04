Bolsonaro retoma alimentação por via oral nesta segunda, diz hospital

O político segue com o suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa) e realizando fisioterapia motora - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O boletim médico do Hospital DF Star informou nesta segunda-feira (28/4) que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Clinicamente ele continua estável, sem dor ou febre, pressão arterial controlada e com melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado.

A equipe médica também informou que apesar da gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago), há sinais de movimentos intestinais espontâneos, o que vai possibilitar a oferta oral de água, chá e gelatina.

O político segue com o suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa) e realizando fisioterapia motora com o recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa.

Por recomendação médica, ele permanece com restrição de visitas e sem previsão de alta da UTI.

O ex-presidente está internado na unidade desde o dia 13 de abril, após passar por uma cirurgia de mais de 12 horas.

