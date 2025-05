Ministro da Previdência visita Câmara para "abrir canais de informação" sobre proteção de idosos

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, esteve nesta terça-feira (6/5) na Câmara dos Deputados para uma visita institucional ao deputado federal Zé Silva (Solidariedade-MG), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. De acordo com o ministro, o encontro marcou o início de um diálogo direto entre a pasta e a Congresso, com foco na proteção dos direitos da população idosa, na prevenção de fraudes previdenciárias e no fortalecimento de políticas públicas voltadas ao envelhecimento com dignidade.

“Vim aqui visitar um grande amigo de muitos mandatos, o deputado Zé Silva, que hoje preside essa importante comissão voltada às pessoas idosas. Aproveitei para abrir todos os canais de informação e colocar o Ministério da Previdência Social à disposição, especialmente porque a comissão tem debatido temas diretamente ligados à nossa pasta”, afirmou o ministro, em um vídeo postado postado em sua rede social. Filiado ao PDT, Wolney foi deputado federal por Pernambuco, tendo exercido seis mandatos.







Durante a conversa, Zé Silva destacou que cerca de 16% da população brasileira é composta por pessoas idosas e que esse segmento precisa de atenção contínua e efetiva do Estado. Segundo o parlamentar, a comissão cumpre papel central na articulação de propostas legislativas, mas também atua no apoio a programas do Executivo voltados ao bem-estar da terceira idade.

“Quando fizemos o diagnóstico, vimos que é fundamental atuar nas fraudes que prejudicam aposentados e pensionistas. O desafio do ministro é ressarcir essas pessoas e garantir que tenham seus direitos assegurados”, apontou o deputado.

Ele também defendeu que a parceria entre a comissão e o ministério possa resultar em projetos de capacitação e inclusão digital voltados a idosos, especialmente no interior do país. “Vamos trabalhar com o coração, com responsabilidade, e construir uma agenda comum que tenha como centro a pessoa idosa”, completou.

