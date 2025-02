Bolsonaro diz que ataque no 8 de janeiro foi "programado pela esquerda"

Na noite desta terça-feira (25), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro classificou os ataques as sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, como uma "baderna", não uma tentativa de golpe.

Durante entrevista ao site do Léo Dias, Bolsonaro minimizou a denúncia de golpe de Estado. “Você não dá golpe de Estado num prédio, você dá golpe em uma pessoa", disse.

O ex-presidente também criticou a atuação do então ministro da Justiça, Flávio Dino, alegando que imagens dos ataques ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF) não foram divulgadas em sua totalidade. “Ao não entregar esses vídeos, o golpe é do Bolsonaro? Mostra os vídeos! Ao não mostrar esses vídeos, isso foi apagado.”

Diante dessa declaração, o ex-presidente foi questionado do motivo dos vídeos terem sido apagados. Bolsonaro respondeu que os eventos do 8 de janeiro teriam sido organizados pela esquerda: “Foi esse 8 de janeiro, programado pela esquerda. Nas imagens não mostra a turma quebrando lá dentro, só tinha um cara sozinho.”

O ex-presidente também criticou a cobertura da imprensa e voltou a sugerir que a narrativa sobre os ataques teria sido manipulada. “Quando aconteceu, a imprensa só mostrava imagens de um magrinho derrubando relógio e tentando quebrar uma câmera, e o governo disse que não tinha mais imagens. Poucos dias depois, apareceram outras imagens, até desconfiaram de mim, que eu teria vazado as imagens. Eu não tinha acesso a mais nada”, afirmou o ex-presidente.

A entrevista ocorre em um momento decisivo para Bolsonaro, que enfrenta denúncias da PGR por suposta tentativa de golpe, além de outras investigações sobre irregularidades envolvendo joias e certificados de vacinação. Enquanto a defesa do ex-presidente alega perseguição política, o Supremo Tribunal Federal avalia se aceita a denúncia para dar início a um processo formal.

