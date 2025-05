Vídeo de Nikolas Ferreira sobre INSS supera 80 milhões de visualizações

O vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), publicado na noite de terça-feira (6/5), que aborda a fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já recebeu, após 18 horas no ar, quase 84 milhões de visualizações. Com isso, o parlamentar viraliza mais um vídeo recheado de críticas ao governo, como naquele feito pelo mineiro no início do ano, na polêmica do monitoramento do Pix.



A postagem no perfil do Instagram do deputado somava, até a publicação desta matéria, 4,2 milhões de curtidas e 342 mil comentários. Nikolas definiu o caso como “maior escândalo da história do Brasil” e fez uso de efeito para ficar mais velho, em alusão a aposentados que sofreram o golpe. Ele pediu ainda pela instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).







Segundo o deputado federal, a crise do INSS e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem ligação direta entre si. Apesar das denúncias terem surgido durante o governo de Jair Bolsonaro, Nikolas afirmou que, segundo o relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), grande parte das denúncias foram feitas já durante a atual gestão de Lula.

