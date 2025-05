Tabata Amaral assina CPMI "Roubo dos aposentados": "Corrupção covarde"

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) foi uma das signatárias do pedido de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que visa investigar descontos indevidos em aposentadorias pagas pelo INSS. O requerimento foi protocolado no Congresso Nacional nesta segunda-feira (12/5), com apoio de 182 deputados e 29 senadores — número suficiente para a abertura do colegiado. A oposição batizou o nome da investigação como CPMI do Roubo dos Aposentados

A deputada, conhecida por ser base do governo Lula na Câmara dos Deputados, afirmou que “é evidente que estamos diante de um esquema de corrupção gigantesco e covarde, que saqueou os mais pobres do nosso país”.

Além de Tabata, outros parlamentares da base governista também assinaram o pedido, como membros do MDB, PSD, Republicanos, PP e PSB — o que evidencia a pressão política em torno do caso.

A proposta de CPMI foi protocolada no Congresso na tarde desta segunda-feira (12/5), pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a deputada Coronel Fernanda (PL-MT), com anúncio feito pelas redes sociais.

O apoio de parlamentares da base vai na contramão do governo que tenta conter o avanço da iniciativa argumentando que a Polícia Federal já conduz investigações sobre o tema, e que a comissão poderia ser usada como instrumento de desgaste político contra o Executivo.