Virgínia nega lucro sobre perdas de seguidores em apostas on-line

A influenciadora digital Virgínia Fonseca prestou depoimento nesta terça-feira (13/5) à CPI das Bets no Senado Federal, e negou que seus contratos com casas de aposta previam lucros atrelados às perdas dos seus seguidores. Segundo ela, a cláusula contratual que mencionava um bônus de 30% dependia apenas do eventual aumento de faturamento da empresa, e não das perdas dos jogadores. “Nunca recebi um real a mais do que o valor fixado”, afirmou.

Questionada sobre o modelo de remuneração adotado, Virgínia foi categórica: “Nunca houve qualquer menção a percentual sobre perdas. Posso disponibilizar o contrato.” A influencer, que soma mais de 50 milhões de seguidores, destacou ainda que cumpre todas as exigências do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), incluindo alertas sobre proibição para menores de 18 anos e os riscos do vício em jogos.

A comissão tem investigado a conduta de influenciadores e empresas que atuam no mercado de apostas online. Relatórios preliminares apontam para práticas que podem ferir o Código de Defesa do Consumidor e estimular comportamentos de risco entre o público mais jovem. “A minha função é entregar a publicidade, mas sempre faço com responsabilidade”, respondeu Virgínia.

A influenciadora também negou ter tido conhecimento prévio de investigações contra a casa Esportes da Sorte durante o período em que mantinha contrato. “Quando houve a operação, eu já não estava mais com eles”, disse. Segundo ela, apenas duas empresas foram promovidas em seu perfil e ambas teriam sido verificadas por sua equipe jurídica.

Ao ser questionada sobre sua responsabilidade nas campanhas, Virgínia afirmou que recebe os roteiros prontos das marcas, mas faz questão de incluir as advertências obrigatórias. “É entretenimento. Sempre falo que é um jogo e que você pode ganhar ou perder. Isso está claro em todos os meus stories”, completou.

