Virgínia Fonseca sobre bets: "Se realmente faz tão mal, proíbe tudo"

A influenciadora digital Virgínia Fonseca disse, na CPI das Bets, que segue a lei e que todos os vídeos dela relacionados a jogos trazem alertas sobre os riscos e a proibição para menores. A empresária negou ter lucrado com as perdas dos apostadores e fez uma provocação aos senadores: enfatizou que cabe ao Congresso proibir as apostas.

"Se realmente faz tão mal, proíbe tudo, acaba com tudo. Eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de apostas não regulamentadas. E eu recebo muita proposta. Se for decidido por vocês que tem de acabar, eu concordo que tem de acabar", frisou. "Sempre falo que é um jogo e que você pode ganhar ou perder. Isso está claro em todos os meus stories", acrescentou a influenciadora, que soma mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais.

Em um dos momentos mais aguardados da investigação, Virgínia comentou sobre os contratos com plataformas de jogos e se comprometeu a entregar os documentos à comissão.

A sessão foi marcada por questionamentos sobre a ética na promoção de apostas e a falta de regras claras no setor. A convocada confirmou que possui contratos com plataformas como Blaze e Esportes da Sorte, mas frisou que seguiu todas as normas legais e publicitárias. "Minha função é entregar a publicidade, mas sempre faço com responsabilidade. Os contratos foram analisados pela minha equipe jurídica e tudo está declarado à Receita Federal", sustentou. Ela negou ter tido conhecimento de investigações sobre a Esportes da Sorte enquanto mantinha contrato com a empresa.

Questionada se já recebeu bônus proporcional às perdas dos usuários, Virgínia negou. Disse que uma cláusula de incentivo previa pagamento baseado no aumento de faturamento da empresa, sem relação com prejuízos individuais. "Nunca houve qualquer menção a percentual sobre perdas. Posso disponibilizar o contrato", respondeu.

Riscos reais

Sobre o modelo de divulgação, explicou que usa contas fornecidas pelas empresas contratantes, usadas apenas para gravação de conteúdo, sem vantagens em relação ao público geral. Também confirmou a participação do marido, o cantor Zé Felipe, e da mãe em campanhas, mas garantiu que sempre usam a conta principal registrada em seu nome.

Na oitiva, o senador Izalci Lucas (PL-DF) cobrou a criação urgente de regras específicas para influenciadores que anunciam jogos. "Não estamos aqui para demonizar ninguém, mas é preciso proteger os consumidores e, sobretudo, os mais jovens. Essas campanhas não podem ser tratadas como publicidade comum. Elas envolvem riscos reais de endividamento e vício", alertou.

O parlamentar defendeu maior transparência nos contratos e advertiu: "Não estamos falando de vender shampoo, e, sim, de uma atividade que pode destruir famílias".

Já a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da comissão, afirmou que o foco da CPI deve ir além da atuação de influenciadores e trate da estrutura criminosa por trás das plataformas.

"Estamos enfrentando máfias, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e manipulação de algoritmos que viciam o usuário. A verdade é que esse vício silencioso já está em toda parte", destacou.

A parlamentar perguntou à empresária se ela deixaria de fazer publicidade de bets. Virgínia respondeu: "Eu vou pensar sobre, senadora. Não vou mentir, eu vou pensar. Mas gostaria que chamassem todos os times de futebol, as emissoras de TV, os eventos patrocinados. Tudo tem bet".

A convocada destacou que as publicidades com bets não são sua principal fonte de receita. A marca dela, WePink, faturou cerca de R$ 750 milhões no ano passado.

Amparada por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que lhe garantia o direito de permanecer em silêncio, ela respondeu normalmente as perguntas. Só se recusou a dizer qual foi o maior ganho com uma campanha publicitária de apostas.

A CPI das Bets foi instalada em 12 de novembro de 2024, com prazo final para 30 de abril. Os trabalhos foram prorrogados até 14 de junho.

Soraya adiantou que o relatório final da comissão está em fase avançada e poderá propor a proibição de bônus iniciais altos, prática usada para atrair novos apostadores. "Tem gente que começa a jogar com R$ 2 mil sem ter R$ 10 no bolso."

A senadora elogiou a postura da influenciadora e a classificou como "um exemplo de coragem". "Ela foi a primeira influencer que se colocou à disposição desde dezembro. É muito nova, mas deu um exemplo de responsabilidade que pode inspirar outros criadores de conteúdo", ressaltou, ao Correio. (Com Agência Estado)

*Estagiária sob a supervisão de Cida Barbosa