Sob vaias, Lula reforça que ‘prefeito não tem partido’ e anuncia programas

Na abertura da Marcha dos Prefeitos em Brasília, nesta terça-feira (20/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a ser vaiado por parte dos prefeitos presentes, repetindo o episódio ocorrido no ano passado. Apesar do clima tenso, Lula reforçou que não discrimina gestores por partido político e que todos os prefeitos, independentemente de filiação, devem ser tratados com respeito.

“Quando atendo um prefeito ou prefeita, não estou atendendo um partido. Estou atendendo alguém eleito pelo povo”, disse o petista.

Lula também anunciou que haverá um novo pacto de adesão para os municípios participarem do programa de habitação popular. E adiantou que será lançado um programa de crédito para reforma de moradias, voltado a famílias que precisam ampliar ou melhorar suas casas.

“Quem não quer comprar uma casa nova, poderá pegar crédito com juros baixos para construir um banheiro, um quarto, uma garagem.”

Ele ainda apontou que 4 milhões de moradias no Brasil ainda não possuem banheiro, o que classificou como uma “vergonha nacional”.

O presidente também prometeu lançar ainda este ano um programa que garanta acesso à segunda consulta médica e exames como tomografia e ressonância magnética.

“Hoje, só o rico tem acesso a essas máquinas. O povo morre sem passar em nenhuma. Isso tem que mudar.”

