Saiba o papel do núcleo 3 do golpe, acusado de planejar 'Punhal Verde e Amarelo'

Composto por 12 acusados, sendo 11 militares da ativa e da reserva do Exército e um policial federal, o chamado “núcleo 3” do golpe de Estado é suspeito de promover ações táticas para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Para concretizar o crime, a trama previa os assassinatos do presidente eleito, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do próprio ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Polícia Federal, entre as ações elaboradas pelos indiciados neste grupo havia um "detalhado planejamento operacional, denominado 'Punhal Verde e Amarelo', que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022" para matar os já eleitos presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin.

Leia também: Gonet aponta risco e defende que Braga Netto continue preso

“Para execução do presidente LULA, o documento [da Polícia Federal] descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico”, diz trecho da decisão de Moraes, em novembro do ano passado, que autorizou a operação contra os militares.

As investigações apontam que a organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022.

A denúncia apresentada pela PGR ao STF sobre o golpe também indica uma das táticas para o golpe teria sido uma campanha pública deliberada para pressionar o Alto Comando das Forças Armadas a aderir a trama golpista. Além disso, o núcleo era responsável por fazer o monitoramento do presidente Lula, e cogitava o uso de armas contra o ministro Alexandre de Moraes e a morte por envenenamento do presidente da República.

Divisão

De acorco com a acusação, o núcleo 3 tinha diferentes frentes de atuação. O general da reserva Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, como comandante do Comando de Operações Terrestres (Coter), teria aceitado coordenar o emprego das forças terrestres conforme as diretrizes do grupo.

O plano também previa a participação dos kids pretos. Eles teriam trabalhado para pressionar o Comandante do Exército e o Alto Comando, formulando cartas e agitando colegas em prol de ações de força no cenário político.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Wladimir Matos Soares lideraram ações de campo voltadas ao monitoramento e neutralização de autoridades. No caso deste último, o celular dele foi usado em uma "Rede de Comunicação Sigilosa", conforme a investigação.

Bernardo Romão Correa Netto, Cleverson Ney Magalhães, Fabrício Moreira de Bastos, Márcio Nunes de Resende Júnior, Nilton Diniz Rodrigues, Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros e Ronald Ferreira de Araujo Junior promoveram outras ações táticas para convencer e pressionar o Alto Comando do Exército a aderir o plano de golpe de Estado.

As investigações da Polícia Federal apontam que a organização se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas. A força-tarefa foi embasada nos arquivos que foram deletados e recuperados do computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também do general Mário Fernandes.

Os 12 integrantes do núcleo 3 foram denunciados pelos crimes de envolvimento em organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Caso a Primeira Turma aceite a denúncia da PGR, os acusados se tornarão réus e passarão a responder a uma ação penal. O colegiado é formado pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino.

Saiba Mais Política "Quase não sobrou ministro para julgar", ironiza Moraes sobre pedidos de suspeição

"Quase não sobrou ministro para julgar", ironiza Moraes sobre pedidos de suspeição Política STJ promove debate sobre autismo e justiça: "Avaliação biopsicossocial é indispensável"

STJ promove debate sobre autismo e justiça: "Avaliação biopsicossocial é indispensável" Política Tereza Cristina defende novo marco de licenciamento ambiental