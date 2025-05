Nikolas aciona STF para instalar CPI do INSS imediatamente: "Ato de omissão"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) protocolou nesta quinta-feira (22/5) um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de garantir a instalação imediata da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS. A medida foi tomada, segundo ele, após a recusa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em instalar a comissão, apesar de o pedido já contar com o número de assinaturas exigido pela Constituição.



Nikolas justificou a ação afirmando que o país enfrenta “um dos maiores escândalos de fraudes da história”, com milhões de aposentados prejudicados por descontos ilegais, empréstimos consignados irregulares e um esquema que desviou bilhões de reais.

“Protocolamos na Câmara o pedido para a CPI do INSS. Não instalar essa comissão é um ato de omissão, de afronta à Constituição e de desrespeito à população brasileira, que exige e merece respostas”, declarou o parlamentar.

Ainda para Nikolas, a negativa do Supremo em atender ao pedido evidenciaria uma resistência institucional à investigação do caso. “Não podemos aceitar que o Congresso feche os olhos para um esquema criminoso que atacou diretamente quem mais precisa: aposentados, pensionistas e segurados do INSS. O que está em jogo aqui é o respeito à lei, às instituições e, principalmente, ao povo brasileiro. E não aceitarei que isso seja desrespeitado”, enfatizou.



Leia também: INSS amplia atendimento a vítimas de fraudes com apoio dos Correios

O requerimento para a criação da CPI do INSS foi protocolado na Câmara e conta atualmente com o apoio de 236 deputados e 41 senadores. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) confirmou que uma sessão do Congresso será realizada no próximo dia 17 de junho, quando o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS será lido oficialmente. Na mesma data, está prevista a votação de vetos presidenciais a projetos de lei aprovados pelo Legislativo.



Leia também: TCU irá apurar envolvimento de servidores do INSS em fraude

Apesar do avanço, a proximidade do recesso parlamentar e os trâmites necessários para designação dos membros do colegiado indicam que os trabalhos da comissão só deverão ser iniciados no segundo semestre deste ano.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política CNM encerra Marcha dos Prefeitos com entrega de carta ao governo federal

CNM encerra Marcha dos Prefeitos com entrega de carta ao governo federal Política TCU irá apurar envolvimento de servidores do INSS em fraude

TCU irá apurar envolvimento de servidores do INSS em fraude Política Dilma volta à pauta da Comissão de Anistia em busca de reconhecimento oficial

Dilma volta à pauta da Comissão de Anistia em busca de reconhecimento oficial Política "Minha função era acalmar", diz general Arruda sobre acampamento antes do 8/1

"Minha função era acalmar", diz general Arruda sobre acampamento antes do 8/1 Política "Eu iria adverti-lo", diz general sobre envolvimento de Cid na trama golpista

"Eu iria adverti-lo", diz general sobre envolvimento de Cid na trama golpista Política Carlinhos Maia é convocado para depor na CPI das Bets