Veja foto de Sebastião Salgado dada por Lula ao presidente de Angola

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva presenteou nesta sexta-feira (23/5) o presidente da Angola, João Lourenço, com uma fotografia de Sebastião Salgado. O fotógrafo, um dos mais influentes do mundo, morreu hoje aos 81 anos de idade.

A foto mostra a estátua de Maria da Fonte, figura histórica da resistência popular portuguesa, em Nova Lisboa — atual Huambo — na Angola, coberta por uma lona logo após a guerra da independência de Angola da colonização por Portugal. O retrato foi feito em 1975 por Salgado, ano da declaração da independência no país africano.

“Salgada enquadra esse monumento em solo africano com rara, revelando como vestígios coloniais persistem nos espaços e narrativas locais. Em meio a um país que renascia, a imagem simboliza a força e a coragem dos povos que enfrentaram o domínio estrangeiro”, diz uma placa que acompanha a fotografia.

Angola foi uma colônia de Portugal, assim como o Brasil, mas a sua independência ocorreu apenas em 1975, após uma guerra de 13 anos. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente.

Presente não foi planejado

Lula entregou o presente a Lourenço durante um almoço no Palácio do Itamaraty, logo após uma reunião bilateral no Planalto. A entrega da foto, pouco depois do anúncio da morte de Sebastião Salgado, foi uma coincidência. O petista também pediu um minuto de silêncio em homenagem ao artista.

“O meu chefe de cerimonial e o Itamaraty tinham preparado, e nós vamos entregar, como presente do Brasil ao João Lourenço, exatamente uma fotografia do Sebastião Salgado. Portanto, você vai receber a fotografia de um fotógrafo muito, mas muito especial, que o planeta Terra produziu”, disse o presidente brasileiro.

