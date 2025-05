"General Heleno é um ícone de nossa geração", diz Mourão em depoimento

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) declarou em depoimento na tarde desta sexta-feira (23/5), ao responder questionamento sobre a conduta do general da reserva Augusto Heleno, que trata-se de “um ícone da nossa geração”. Ele foi convocado a depor na condição de testemunha de defesa de Heleno, réu da trama golpista.

“Heleno é um ícone da nossa geração e é o primeiro colocado em todos os cursos que fez dentro do Exército, não só pelo seu conhecimento, mas por ser um homem que sempre deu exemplo”, comentou o ex-vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Augusto Heleno é réu por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e era ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o mandato de Bolsonaro.

Em seu depoimento hoje, Mourão destacou que jamais teve conhecimento de qualquer documento sobre estado de sítio ou de exceção, ou mesmo sobre uma tentativa de golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

O parlamentar afirmou ainda que, no dia seguinte ao segundo turno, os integrantes do governo realizaram uma reunião no Palácio do Planalto. “Imediatamente na noite que perdemos a eleição, eu tentei conversar com o presidente mas ele estava abalado, como todos nós. No dia seguinte, estivemos no Planalto avaliando aquela derrota, uma vez que avaliamos que íamos vencer a eleição”, relatou Mourão.

No dia dos atos antidemocráticos, em 8 de janeiro, Mourão contou que estava na piscina de sua casa, em Brasília, quando recebeu uma ligação do seu filho e ligou a televisão para ver o que estava ocorrendo. De acordo com o ex-vice-presidente, “o Bolsonaro estava pronto para entregar o governo”.

