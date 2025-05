Lula recebe presidente de Angola, João Lourenço, e chama país de "bom pagador"

Lula e João Lourenço se reuniram no Planalto antes de seguir para um almoço no Palácio do Itamaraty. Depois, participaram de reunião com ministros da Agricultura da África. - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira (23/5) o presidente da Angola, João Lourenço, para uma reunião no Palácio do Planalto. Os chefes de Estado discutiram a cooperação em áreas como comércio, segurança e mudança do clima, e assinaram uma série de acordos.

O petista destacou que o fluxo comercial entre Brasil e Angola já chegou a US$ 4,5 bilhões, mas atualmente é de apenas US$ 1,5 bilhão, e disse que pretende recuperar esse valor. Ele também comentou sobre o pagamento antecipado da dívida do país africano com o Brasil, por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 2019.

“Angola sempre foi um bom pagador e quitou sua dívida com cinco anos de antecedência. Por isso, ninguém tem que ter medo de vender alguma coisa em Angola, ou fazer qualquer empréstimo a Angola, porque os angolanos são cumpridores dos seus deveres”, declarou o chefe do Executivo.

O país africano pagou a dívida de US$ 589 milhões em 2019, que só venceria em 2024. Lula afirmou ainda que assinou acordo com o presidente da Angola para viabilizar a retomada dos financiamentos. Além disso, disse querer que a Petrobras volte a participar da prospecção de petróleo e gás no país africano.

Cooperação

O petista deu destaque ainda à cooperação entre os dois países na área da defesa, citando que a Embraer está à disposição para vender caças Super-Tucano e financiar, junto com o BNDES, a venda de três aeronaves KC-390, que são cargueiros militares.

Outro acordo citado é uma cooperação entre a Polícia Federal e a Polícia Nacional, da Angola, para o combate ao crime organizado.

Lula também parabenizou o Ministério das Relações Exteriores (MRE) pela abertura do consulado-geral em Luanda, capital angolana, que visa atender aos 30 mil brasileiros que vivem no país. O Brasil estendeu ainda a validade dos vistos de visita para cidadãos angolanos de dois para cinco anos.

Financiamento a medidas climáticas

O petista também reforçou a importância da participação de Angola na COP 30, em Belém, especialmente na questão do financiamento às ações climáticas.

“A África é a região do mundo que menos emite gases de efeito estufa, mas uma das que mais sofre as consequências perversas do aquecimento global. Não haverá transição justa sem se considerar as circunstâncias dos países do Sul Global”, enfatizou Lula.

“Os países ricos, que foram os maiores beneficiados pela economia baseada no carbono, precisam estar à altura de sua responsabilidade de financiamento da transição energética”, acrescentou.

Lula convidou ainda João Lourenço a participar da Cúpula de Chefes de Estado do Brics, que será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 7 de julho.