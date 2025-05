Apostas esportivas

CPI das Bets deve ouvir donos da MarjoSports e da Jonbet nesta terça-feira A senadora Soraya Thronicke, relatora da CPI, destaca importância do depoimento de influenciadores digitais como Jon Vlogs no inquérito. Segundo ela, o influencer tem grande "relevância" no mercado por reunir milhares de usuários em sua plataforma