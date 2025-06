CNM: autoridades brasileiras vão embarcar rumo ao Brasil via Jordânia

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) confirmou, na manhã desta segunda-feira (16/6), a chegada em segurança da comitiva de gestores municipais à Jordânia. A informação foi repassada pelo tesoureiro da entidade, Nélio Aguiar, que acompanha o grupo formado por prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversos municípios brasileiros. A comitiva estava em Israel para uma feira.

Por motivos de segurança, a entidade de prefeitos optou por não divulgar previamente detalhes sobre o trajeto ou os horários da travessia. De acordo com Aguiar, que falou com a entidade por volta das 9h56 (horário de Brasília), o grupo cruzou a fronteira por via terrestre e segue em deslocamento dentro do território jordaniano, de onde deve embarcar em um voo com destino ao Brasil.

A CNM informou ainda que manteve diálogo constante com o governo federal e com a Embaixada da Jordânia durante o fim de semana, solicitando apoio para viabilizar a saída dos gestores brasileiros pela região. A Confederação segue em contato direto com a comitiva e prestando todo o suporte necessário.

