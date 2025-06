Israel oferece à comitiva do GDF a possibilidade de sair do país pela Jordânia

Autoridades israelenses ofereceram, neste domingo (15/6), à comitiva de autoridades do Governo do Distrito Federal, a possibilidade de deixar o país pela Jordânia. “Nos apresentaram a proposta para que avaliemos. Alguns têm receio de optar por isso. Outros, acham uma opção viável”, relatou ao Correio, um dos integrantes do grupo sob a condição de anonimato.

Perguntado sobre o que pensa da proposta, a fonte afirmou que precisa estar bem planejada (uma saída) e avaliados os riscos. “Soube que hoje alguns jornalistas britânicos conseguiram sair de Israel pela Jordânia. As tratativas entre o Brasil e Jordânia, além de Israel, estão sendo feitas para subsidiar uma decisão”, explicou.

Caso a decisão seja a de não sair via terrestre, resta a opção do transporte aéreo. Mas, neste caso, é preciso aguardar a liberação do espaço aéreo. “Pode ser que demore muito o retorno se depender da abertura de espaço aéreo de Israel”, calcula o servidor do GDF.

Enquanto dura o impasse, o grupo segue no hotel, onde recebe tudo o que precisa. A comunicação com familiares está ocorrendo normalmente. “Não temos problema com a internet”, disse.

Situação difícil

Nas redes sociais, a secretária de Desenvolvimento Social do DF, Ana Paula Marra, afirmou que não há previsão de retorno ao Brasil, mas tranquilizou amigos e familiares. "Tenho recebido muitas mensagens e quero dizer que está tudo bem. Tenho dormido no subsolo, me sinto mais segura assim. É uma situação difícil, mas logo estarei aí com vocês", disse.

Fazem parte da comitiva: o secretário-executivo do Consórcio Brasil Central, José Eduardo Pereira Filho, os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Costa; de Agricultura, Rafael Bueno; e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Soares Marra.

Tensão

O dia foi de tensão para os brasileiros. Com os constantes bombardeios, as sirenes tocaram muitas vezes ao dia, obrigando a todos a correrem para o bunker. O grupo já está em Israel há mais de uma semana.