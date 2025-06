Sob pressão da oposição, Câmara vota urgência contra aumento do IOF

A Câmara dos Deputados se prepara para votar, nesta segunda-feira (16/6), o pedido de urgência para o projeto que susta os efeitos do novo decreto do governo federal sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A proposta é encabeçada pela oposição e ganhou força após reações negativas à medida editada pelo Executivo na última semana.

O anúncio da votação foi feito pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), após reunião com líderes partidários na última quinta-feira (12). A aprovação da urgência exige o apoio de pelo menos 257 dos 513 deputados. Se passar, o projeto poderá ser analisado diretamente em plenário, sem necessidade de tramitação nas comissões — o que acelera sua análise. No entanto, o mérito do texto, ou seja, o conteúdo que de fato revoga o decreto, não deve ser apreciado hoje.

A insatisfação do Congresso com a política fiscal do governo vem crescendo. Em entrevista ao Correio, o líder da Oposição na Casa, deputado Luciano Zucco (PL-RS), deixou claro o tom de enfrentamento. Para ele, o novo aumento de imposto não encontra mais respaldo entre os parlamentares.

“A expectativa para a votação da urgência do PDL que susta o aumento do IOF é extremamente positiva. Há um sentimento claro no Congresso de que não dá mais para continuar aprovando aumento de impostos para um governo que, desde janeiro de 2023, já criou ou majorou cerca de 25 tributos. A paciência acabou.”

Zucco afirmou que a oposição vai pressionar pela revogação total do decreto. Segundo ele, a sociedade está cansada de arcar com os custos de um governo que “se recusa a cortar despesas” e “insiste em tirar do bolso de quem trabalha e produz”.

“Se o governo quiser evitar uma nova derrota esmagadora no plenário, que revogue imediatamente e na íntegra esse aumento do IOF. […] O Congresso não pode mais ser cúmplice dessa escalada arrecadatória. Chegou a hora de o governo trazer propostas sérias de corte de gastos para a mesa de negociação.”

Tolerância zero

O deputado também adiantou que a ofensiva da oposição não vai parar por aí. A próxima meta, segundo ele, será barrar a medida provisória que propõe taxar investimentos isentos como LCI, LCA, debêntures incentivadas e outros instrumentos voltados ao financiamento do agronegócio, da moradia e da infraestrutura: “O recado é claro: tolerância zero com aumento de imposto.”

A sequência de reações no Legislativo levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se reunir com o presidente da Câmara no domingo (15), no Palácio da Alvorada. A movimentação do petista tenta conter um desgaste político maior e evitar uma nova derrota em plenário.

Desde maio, o governo já publicou três decretos sobre o IOF. O primeiro, em 22 de maio, elevou alíquotas de diversas operações financeiras, incluindo remessas de recursos ao exterior. No mesmo dia, recuou parcialmente após forte pressão de parlamentares e do mercado, retirando a tributação sobre as remessas de fundos brasileiros para fora do país.

Na última quarta-feira (12), veio o terceiro movimento: um novo decreto sobre os percentuais do imposto. A estimativa da equipe econômica é que, com esse ajuste, a arrecadação extra prevista caia de R$ 19,1 bilhões para algo entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões ainda neste ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política CNM: autoridades brasileiras vão embarcar rumo ao Brasil via Jordânia

CNM: autoridades brasileiras vão embarcar rumo ao Brasil via Jordânia Política Lula embarca rumo ao Canadá para participar de cúpula do G7

Lula embarca rumo ao Canadá para participar de cúpula do G7 Política Maria de Lourdes Abadia: "O que se vê é muito ódio, rancor e fake news"