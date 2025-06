Brasileiros chegam à Arábia Saudita depois do susto da guerra

Um grupo de 12 políticos brasileiros chegou, ontem, à cidade de Tabuk, na Arábia Saudita, onde aguarda para retornar ao Brasil. Eles deixaram Israel por conta da intensificação do conflito com o Irã por via terrestre, depois que as forças israelenses garantiram-lhes que chegassem à Jordânia. A expectativa é de que decolem, nas próximas horas, do Aeroporto Príncipe Sultão bin Abdulaziz. Nove pessoas (entre prefeitos e secretários municipais) estarão num avião privado e três, em voos comerciais, com parada em Doha (Catar). O destino final de todos é São Paulo.

Apesar do retorno do grupo, outros 26 políticos permanecem em Israel à espera de voltarem ao Brasil. A operação de retirada dos 12 por terra foi articulada por senadores brasileiros e pelo governo federal, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores de Israel e a embaixada do país no Brasil. Nas redes sociais, integrantes da comitiva que chegou ao território saudita informaram que o grupo se dividiu porque alguns não queriam esperar mais voltar para casa, enquanto outros temiam a saída por via terrestre devido à instabilidade da região.

Segundo o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, os 12 brasileiros precisaram descer do ônibus israelense ao atravessarem a fronteira com a Jordânia e tiveram de esperar cerca de duas horas até que a embaixada brasileira em Amã, capital jordaniana, providenciasse um transporte que os levasse rumo à Arábia Saudita. "Os demais, que permanecem em Tel Aviv, são 26 que estão ainda aguardando (o momento de deixar o país)", informou o senador.

Ao Correio, o deputado Mersinho Lucena (PP-PB), que foi à fronteira saudita-jordaniana esperar o pai — o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena —, atribuiu o sucesso da operação de retirada dos 12 brasileiros ao "prestígio" do embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, e à diplomacia israelense. Ressaltou que, apesar dos problemas de relacionamento entre o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Tel Aviv tem demonstrado "total boa vontade em colaborar" para que os políticos retornem em segurança ao Brasil.

Acompanhamento

O Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, afirmou em nota que está acompanhando "com atenção" a situação dos brasileiros que se encontram em território israelense, "incluídos, além de binacionais e turistas, autoridades integrantes de duas comitivas que cumpriam missão oficial àquele país, a convite do governo israelense". Porém, o MRE destacou que mantém, desde outubro de 2023, um alerta consular que desaconselha toda viagem "não essencial àquele país" e vem recomendando que os brasileiros que estejam em Israel considerem deixar o país.

Em relação aos demais políticos que permaneceram em Tel Aviv, o ministério disse que o governo israelense apresentou uma proposta de evacuação por terra até a Jordânia, tal como a que tirou os 12 que chegaram ontem à Arábia Saudita. A operação pode ser levada adiante nos próximos dias. "A Embaixada do Brasil em Tel Aviv permanece em coordenação com as autoridades israelenses para possibilitar novas operações de retorno dos brasileiros", frisa o MRE.

Já a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, mantém contato, desde sábado, com o coordenador da delegação brasileira que foi a Israel, o prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião (União-MG). "Nesses contatos, foram transmitidas todas as tratativas do governo brasileiro, por meio do Itamaraty, com as autoridades de Israel e da Jordânia para garantir o retorno seguro da delegação", salienta a pasta, em nota.

*Colaborou Caetano Yamamoto. Estagiários sob a supervisão de Fabio Grecchi

