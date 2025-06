Lula critica guerra entre Israel e Irã: "Me incomoda profundamente"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a guerra entre Israel e Irã. Ao chegar no Canadá, na segunda-feira (16/6), para participar de reunião da Cúpula do G7, Lula disse que o conflito o "incomoda profundamente".

“Num momento em que o mundo está precisando de muito recurso para transição energética, para combater a miséria no mundo, você vê dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente que me incomoda profundamente”, afirmou Lula.

Leia também: Israel diz que matou principal comandante militar do Irã em bombardeio noturno

Israel e Irã entraram no quinto de conflito nesta terça-feira (17/6). Os ataques começaram na sexta-feira (13/6), quando o Exército israelense lançou uma ofensiva contra o Irã com o objetivo de "evitar que a República Islâmica desenvolva armas nucleares". Do lado iraniano, mais de 220 mortes foram registradas, incluindo os comandantes da Guarda Revolucionária e nove cientistas do programa nuclear.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os ataques do Irã causaram pelo menos 24 mortes. Na segunda-feira (16/6), Netanyahu afirmou que matar o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, "acabaria com o conflito" entre os dois países.



Leia também: Israel associa fim da guerra com o Irã à morte do aiatolá Ali Khamenei

Já o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, destacou que os Estados Unidos podem interromper os ataques israelenses à República Islâmica com "um telefonema". "Basta um telefonema de Washington para silenciar alguém como Netanyahu. Isso abriria caminho para o retorno da diplomacia", citou.



























O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que deseja "um verdadeiro final" para o conflito em curso entre Israel e Irã, e não apenas um cessar-fogo.

Os líderes do G7 pediram uma "desescalada" no conflito entre Israel e Irã e no Oriente Médio. "Exortamos para que a resolução da crise iraniana leve a uma desescalada mais ampla das hostilidades no Oriente Médio, incluindo um cessar-fogo em Gaza", cita o comunicado publicado pelo Canadá.



Com informações da AFP*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular