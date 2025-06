Moraes manda Google apresentar dados de quem inseriu minuta do golpe na internet

A decisão do ministro, desta terça-feira (17/6), consta no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Google informe, em até 48 horas, os dados de usuários que inseriram a chamada “minuta do golpe” na internet. A decisão, desta terça-feira (17/6), consta no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022.

Moraes atendeu a uma solicitação da defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, réu na ação penal. Os advogados alegaram que, “em uma simples busca no site Google com a expressão ‘conjur/dl’, é possível encontrar, até o dia de hoje, uma minuta de conteúdo idêntico àquela encontrada na residência de Torres”.

O magistrado também ordenou que a defesa de Torres apresente uma prova pericial para “demonstrar que o conteúdo da ‘minuta do Google’ encontrada na casa do ex-ministro não tem qualquer semelhança com os demais documentos supostamente antidemocráticos mencionados durante a instrução”.

Em interrogatório no STF, o réu Anderson Torres, então secretário de Segurança do Distrito Federal, alegou que no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, que culminaram na depredação dos prédios dos Três Poderes, estava nos Estados Unidos com a família e, por isso, não poderia ter participação nos ataques.

Sobre a minuta do golpe encontrada em sua casa, ele disse que “não lembrava” e que pretendia jogar fora. "Esse documento foi entregue no meu gabinete no Ministério da Justiça e eu coloquei em uma pasta. Eu nem lembrava dessa minuta", respondeu.

