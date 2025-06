Haddad demite auditor da Receita suspeito de cobrar propina na Lava Jato

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, determinou nesta terça-feira (17/6) a demissão do auditor fiscal da Receita Federal Marco Aurelio Silva Canal, suspeito de liderar um esquema de cobrança de propina de investigados da Operação Lava Jato. A demissão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União.

Marco Aurelio Canal foi preso em 2019 durante a Operação Armadeira, deflagrada pela Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e a própria Receita. As investigações apontam que ele teria recebido R$ 4 milhões para favorecer alvos da Lava Jato, segundo delação de Lelis Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor).

Dentro da Receita, Canal ocupava o cargo de supervisor de programação e tinha acesso a informações sigilosas da operação. Ele também foi responsável por uma apuração considerada ilegal contra 133 contribuintes, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e sua esposa, Guiomar Feitosa.

Na época, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão da investigação e o afastamento dos auditores envolvidos, citando ausência de critérios objetivos e possível quebra ilegal de sigilo. O próprio Gilmar Mendes repudiou a conduta, classificando o episódio como abuso de poder e ataque reputacional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Correio tenta contato com a defesa de Marco Aurelio Canal. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.