Rogério Marinho assume liderança da oposição e dispara críticas contra Haddad

A oposição no Congresso Nacional oficializou nesta semana a criação de uma liderança formal, com o senador Rogério Marinho (PL-RN) assumindo a coordenação do grupo. A iniciativa tem o objetivo de consolidar o discurso crítico ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e articular a atuação de parlamentares contrários à agenda econômica e fiscal conduzida pelo Planalto.

Durante discurso no plenário, Marinho fez críticas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e à condução da política econômica. “Estamos há dois anos e meio de um governo temerário, em que as contas públicas se deterioraram, e o governo busca sempre as mesmas soluções: aumento de impostos e programas populistas”, afirmou.

O parlamentar também questionou a gestão dos precatórios e acusou o governo de “rifar o Brasil” ao antecipar pagamentos com deságio, beneficiando, segundo ele, setores com informação privilegiada. “Muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Em algum momento, isso precisará ser explicado”, disse.

Marinho também defendeu reformas estruturantes, como a administrativa, e cobrou cortes no PAC.

“O governo precisa cortar na carne. Não podemos aceitar mais aumento de taxas, impostos e emolumentos. O que está sendo feito é empurrar com a barriga os problemas fiscais”, declarou.

IOF

A criação da liderança da oposição ocorre em meio ao acirramento do debate sobre a elevação do IOF e a expectativa de que o Congresso derrube o decreto presidencial nas próximas semanas. “Espero que o governo se debruce sobre as contas públicas e pare de olhar pelo retrovisor. O país precisa de estabilidade e segurança jurídica”, concluiu.

