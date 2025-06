Tarcísio promete ajuda ao RS após pedido de Zucco: "Portas de SP estarão sempre abertas"

O Rio Grande do Sul voltou a enfrentar dias difíceis causados pelas fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana passada. De acordo com boletim da Defesa Civil divulgado nesta sexta-feira (20/6), já são três mortes confirmadas, entre elas a de um homem de 72 anos que morreu após uma árvore cair sobre o carro em que estava, no município de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A tragédia reacende o alerta para a gravidade das crises climáticas no Sul do país e tem provocado uma onda de solidariedade nacional. Diante do cenário de emergência, o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, gravou um vídeo hoje, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em que reforça o apelo por ajuda ao estado gaúcho.

Veja o vídeo:

Tarcísio se comprometeu publicamente a enviar equipamentos e oferecer o apoio necessário para auxiliar no enfrentamento da nova catástrofe climática. “O estado do Rio Grande do Sul é um estado pelo qual eu tenho muito carinho. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente sempre vai fazer. As portas do Estado de São Paulo estarão sempre abertas”, afirmou o governador.



Zucco, que já está a caminho das regiões mais atingidas, também garantiu estar mobilizando recursos e sua base de apoiadores para atuar junto às lideranças municipais. “Tarcísio se colocou à disposição para ajudar nosso estado. É um grande parceiro do Rio Grande do Sul e já nos ajudou em outras oportunidades, inclusive quando era ministro da Infraestrutura”, destacou o parlamentar, que tem mantido contato direto com prefeituras e lideranças locais.

A situação no estado ainda é crítica. Segundo o governo gaúcho, 4.011 pessoas foram desalojadas e outras 2.005 estão desabrigadas. Equipes de resgate atuam intensamente, tendo resgatado até o momento 552 pessoas e 125 animais em diversas regiões.

