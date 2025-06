Bia Kicis cobra votação do IOF e defende CPMI do INSS independente

“Falamos da anistia, falamos do IOF para pautar o mérito, falamos da questão das prerrogativas dos parlamentares e da CPMI também, do roubo dos aposentados.” A declaração da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) ao Correio resume as pautas abordadas na reunião realizada nesta terça-feira (17/6) entre parlamentares da oposição e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), logo após a derrota do governo de Luiz Inácio Lula da Silva na votação da urgência do PDL 314/2025.

Leia também: Bia Kicis critica aumento do IOF e ausência de Haddad em semana decisiva

O texto susta os efeitos do Decreto nº 12.466/2025, que aumentou as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), e poderá ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. A aprovação da urgência por 346 votos a 97 reforçou a pressão da oposição para que o mérito da proposta seja pautado nos próximos dias. A articulação envolve ainda a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e a Coalizão de Frentes Produtivas, que atuam para barrar aumentos na carga tributária sobre setores estratégicos da economia.

Segundo Kicis, Motta reafirmou seu compromisso com pautas defendidas pelo campo oposicionista e demonstrou sensibilidade ao conjunto de demandas apresentadas, que também inclui a defesa dos chamados “presos políticos” e a garantia de que a CPMI do INSS tenha uma relatoria independente.

“Vai trabalhar pela CPMI também, para termos um relator que faça com que ela realmente não caia nas mãos do governo, para não dar em nada.”



A deputada afirmou ainda que o presidente da Câmara convidou o grupo para realizar os próximos encontros na Residência Oficial, sinalizando, segundo ela, disposição de manter um diálogo institucional permanente com a oposição: “A reunião foi muito boa… o que ele quer é estar em permanente diálogo com a gente.”



Além do IOF e da CPMI do INSS, a pauta da anistia e a defesa das prerrogativas parlamentares — especialmente diante de processos envolvendo o exercício do mandato — também foram destacadas por Bia Kicis como prioridades.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular