Lula anuncia programa de crédito para reforma de casas na Marcha dos Prefeitos

Durante discurso na Marcha dos Prefeitos, nesta terça-feira (20/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação de um novo programa de crédito voltado para a reforma de moradias populares.

A iniciativa permitirá que famílias de baixa renda possam acessar financiamento com juros reduzidos para realizar melhorias em suas casas, como construção de banheiros, quartos ou garagens.

“O cidadão que quiser reformar a sua casa, fazer uma garagem, um quarto, um banheiro, tem o direito de ir ao banco e pegar um crédito com juros o mais barato possível”, afirmou o presidente. A proposta surge como complemento ao Minha Casa, Minha Vida.

Lula ressaltou que, embora o Estado tenha ampliado a construção de novas moradias, milhões de brasileiros ainda vivem em condições precárias, com destaque para um dado alarmante mencionado no discurso: cerca de 4 milhões de residências no Brasil ainda não possuem banheiro.

“É uma vergonha. Este país, que é a oitava economia do mundo, ainda tem 4 milhões de pessoas que não têm um banheiro. Isso não é aceitável”, disse o presidente, sob aplausos de parte da plateia.

O novo programa, que ainda não teve nome oficial nem data exata de lançamento divulgados, será voltado principalmente para famílias que não pretendem adquirir uma casa nova, mas sim melhorar a infraestrutura da residência atual.

A expectativa, segundo Lula, é que o crédito seja disponibilizado por meio de bancos públicos, com subsídio ou condições especiais para quem comprovar baixa renda.

Na ocasião, o presidente destacou que o governo sozinho não consegue suprir toda a demanda habitacional do país, e que a atuação das prefeituras será fundamental na execução do novo programa.

“Quem constrói casa nesse país é o povo, no sacrifício. E o governo tem que facilitar esse esforço com acesso ao crédito. Mas, sem os prefeitos, nada disso funciona”, concluiu.

A iniciativa integra um pacote de medidas sociais que o governo pretende anunciar oficialmente ainda este com foco em habitação, saúde e assistência à população mais vulnerável.