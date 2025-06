Após redistribuição, Moraes é escolhido relator de ação sobre IOF

Diante da afinidade entre os temas das ações do Psol e do PL, Barroso determinou a redistribuição para não haver risco de decisões contraditórias - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi definido nesta segunda-feira (30/6) o relator da ação apresentada pelo Psol contra a derrubada do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Inicialmente, o caso havia sido sorteado para o ministro Gilmar Mendes. O tema foi redistribuído após pedido feito ao presidente Luís Roberto Barroso, já que Moraes é relator de outro processo do PL, que contesta os decretos do Executivo sobre o tema.

Na última quarta-feira (25), a Câmara dos Deputados derrubou as alterações feitas no IOF após o Ministério da Fazenda consolidar um texto em meio a críticas do setor econômico. Na ação apresentada pelo Psol, a sigla argumenta que o Congresso teria extrapolado as competências ao anular os atos do Executivo, defendendo que as medidas presidenciais estavam dentro dos limites constitucionais.



Já o PL questiona a constitucionalidade dos decretos editados pelo presidente da República. Diante da afinidade entre os temas das ações do Psol e do PL, Barroso determinou a redistribuição para não haver risco de decisões contraditórias.