"Isso aqui não é baile de funk", diz presidente da Comissão de Agricultura

Durante audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara nesta terça-feira (2/7), o presidente da mesa, deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), utilizou a expressão “isso aqui não é baile de funk” para tentar encerrar um debate acalorado com a deputada Talíria Petrone (PSol-RJ), que cobrava esclarecimentos e respeito ao regimento interno.

A frase gerou forte reação nas redes sociais e entre parlamentares da oposição, que denunciaram o uso de um estereótipo com conotação racista e discriminatória.

O episódio ocorreu no momento em que Talíria questionava a autoridade de Nogueira para emitir opiniões enquanto presidia a sessão, em especial sobre desmatamento. “O senhor não pode falar algo que é contra a ciência, contra os dados, ainda mais sentado na cadeira de presidente”, afirmou a deputada em tom firme. “Quero que o senhor me diga onde está, no acordo de procedimentos, a autorização para o senhor, enquanto presidente, falar um monte de mentira sentado nessa cadeira aí.”

Irritado, o presidente da comissão interrompeu o diálogo e, ao tentar retomar a ordem, disparou: “Vamos parar de tumulto, por favor. Isso aqui não é baile de funk. Isso aqui é uma Comissão de Agricultura. Eu quero o mínimo de respeito.”

A fala foi imediatamente interpretada como um ataque simbólico à cultura periférica e negra. O funk, um gênero musical com origens nas periferias urbanas brasileiras, é frequentemente alvo de preconceito e racismo estrutural. A associação do ritmo a desordem ou “tumulto”, como sugerido por Nogueira, foi considerada uma reprodução de estigmas que criminalizam o gênero e marginalizam seus artistas e fãs.

A deputada Talíria Petrone tentou reiterar seu ponto com base no regimento da Casa, mas teve o microfone interrompido por Nogueira, que insistia em que o debate já estava encerrado e que responderia “por escrito” a questão de ordem. O impasse revelou o grau de tensão entre a oposição e a presidência da comissão durante a convocação da ministra Marina Silva, que assistia ao embate, gripada, em silêncio.



O episódio se soma a uma série de enfrentamentos recentes entre parlamentares da base do governo e membros da oposição ligados ao agronegócio e à extrema direita. A expectativa é que o PSol leve o caso à corregedoria da Câmara e à Presidência da Casa para avaliação de possível infração ética.