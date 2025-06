Kanye West confirma show no Brasil após 12 anos afastado - (crédito: Redes Sociais)

Está confirmado. Kanye West voltará ao Brasil após 12 anos longe dos palcos nacionais. O rapper norte-americano fará uma apresentação única e histórica em São Paulo no dia 29 de novembro, segundo confirmou o portal LeoDias.

O local do show ainda não foi revelado, mas a pré-venda dos ingressos já está aberta no site yenobrasil.q2ingressos.com.br. A apresentação faz parte da Urban Movement, projeto que une música, cultura de rua e experiências imersivas com artistas de grande projeção.

A última visita de Kanye ao Brasil aconteceu em 2013, durante o megafestival SWU. Desde então, o artista acumulou polêmicas e transformações tanto na vida pessoal quanto na carreira, tornando esse retorno ainda mais esperado pelos fãs brasileiros.

Mesmo envolvido em declarações controversas nos últimos anos, Kanye segue com um público fiel e uma legião de admiradores que prometem lotar a única data confirmada em território nacional.

Novidades sobre o local e os valores dos ingressos devem ser divulgadas em breve no perfil oficial do evento, @yenobrasil.