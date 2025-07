Lula recebe presidência do Mercosul de Javier Milei após Cúpula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu do presidente da Argentina, Javier Milei, a presidência do Mercosul nesta quinta-feira (3/7). A transmissão do cargo ocorreu no final da Cúpula de Chefes de Estado do bloco, realizada em Buenos Aires.



Lula e Milei fizeram breves falas ao final da reunião, e se cumprimentaram. A chefia do bloco é rotativa e troca a cada seis meses. A próxima Cúpula será realizada no Brasil, no final do ano.

“Quero agradecer à presidência argentina pelo trabalho desenvolvido ao longo desses meses. O próximo semestre será um período de muito trabalho”, discursou brevemente Lula ao assumir o comando do bloco. A presidência do Mercosul é rotativa, e troca a cada seis meses.



O presidente ressaltou ainda que o Brasil precisará do apoio do Mercosul e de outros países da América do Sul será “imprescindível” para a realização da COP 30 em novembro, já que o mundo vive um “graves turbulências” para o multilateralismo e os organismos internacionais.

Agência contra o crime organizado



Lula disse também que estudará “com afinco” a proposta feita pela Argentina de criação de uma agência do Mercosul para combate ao crime organizado, e que dará seguimento à Declaração sobre Integração e Segurança Energética do bloco.

O presidente condenou ainda a exploração de minérios nas Ilhas Malvinas pelo Reino Unido. A nação europeia controla o território, que fica na costa argentina e é reivindicado pelo país sul-americano.

“Como disse na reunião do Foro Celac-China, em Pequim, cabe somente a nós mesmos decidir se seremos grandes ou pequenos. Temos tudo para desempenhar um grande papel na construção de um mundo mais justo e sustentável”, frisou o presidente.