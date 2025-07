Em prisão domiciliar, Cristina Kirchner recebe visita de Lula na Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, nesta quinta-feira (3/7), a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, após a cúpula do Mercosul, em Buenos Aires. Condenada a seis anos de prisão por corrupção, a líder argentina cumpre prisão domiciliar na capital argentina.

A visita do presidente brasileiro ocorreu após autorização dada pela Justiça na quarta-feira (2). O encontro, que teve início às 12h, ocorreu em meio a um momento de divergências entre o líder brasileiro e o atual presidente da Argentina, Javier Milei.

A visita à ex-presidente também acontece semanas depois de uma conversa telefônica entre Lula e Kirchner, na qual o petista expressou solidariedade à aliada política. Na ocasião, a Suprema Corte da Argentina havia rejeitado um recurso da defesa da argentina, mantendo sua condenação.

Pelas redes sociais, Lula manifestou apoio público a Kirchner, elogiando sua “maneira serena e determinada” diante do processo judicial. Quando Lula estava preso em Curitiba, o presidente brasileiro recebeu a visita do então presidente da Argentina Alberto Fernández, de quem Cristina Kirchner era vice-presidente.

Milei passa bastão do Mercosul a Lula

Lula e Milei se encontraram na manhã desta quinta, durante a cúpula do Mercosul. O presidente argentino passou o comando temporário do bloco de países do sul para o brasileiro. Ao se encontrarem, os dois fizeram breves falas ao final da reunião, e se cumprimentaram.

“Quero agradecer à presidência argentina pelo trabalho desenvolvido ao longo desses meses. O próximo semestre será um período de muito trabalho”, discursou brevemente Lula ao assumir o comando do bloco. A presidência do Mercosul é rotativa e troca a cada seis meses.



O presidente ressaltou, ainda, que o Brasil precisará do apoio do Mercosul e de outros países da América do Sul será “imprescindível” para a realização da COP30 em novembro, já que o mundo vive um “graves turbulências” para o multilateralismo e os organismos internacionais.