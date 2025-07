Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial: a história da luta antirracista no Brasil

Nesta quinta-feira (3/7) é uma data importante na luta pela igualdade racial. Celebra-se o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, referente à Lei nº 1.390 de 1951, primeira legislação brasileira que reconhece a prática de discriminação por raça e cor de pele como crime passível de prisão e multas.

Com o passar dos anos, a legislação se aprimorou, em 2023, a Lei nº 14.532 de 2023 incluiu a injúria racial nos rols dos atos classificados como crime por racismo. Em estudo divulgado pelo Ministério da Igualdade Racial — feito em parceria com as organizações Vital Strategies e Umane — foi revelado que raça é o principal fator de discriminação no Brasil.

A pesquisa mostrou que 84% das pessoas entrevistadas que se identificam como pretas relataram já ter sofrido discriminação. O cenário é ainda mais alarmante para as mulheres pretas: 72% relataram ter vivido episódios de discriminação motivados por múltiplas razões.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes