Defesa de Zambelli pede acareação com hacker

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), foragida após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou na Câmara dos Deputados um pedido de acareação entre a parlamentar e o hacker Walter Delgatti — também condenado por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CCJ). Ao Correio, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado Paulo Azi (União-BA), disse que o colegiado deve definir, na próxima semana, a apresentação de um plano de trabalho para discutir sobre o caso.

Azi escolheu o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) para a relatoria do processo de perda do mandato de Zambelli. Ele terá cinco sessões para apresentar seu parecer. "Apresentarei um relatório técnico com base na Constituição Federal. Na CCJ, o documento será analisado e votado por 66 deputados e, após isso, ele será levado para votação em plenário", afirmou o relator.

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão, além da cassação, inelegibilidade e pagamento de multa de R$ 2 milhões. No entanto, a parlamentar fugiu para a Itália. O Brasil solicitou a extradição da bolsonarista.

Segundo a investigação da Polícia Federal, a deputada e Delgatti Netto invadiram seis sistemas do Judiciário por 13 vezes. Eles inseriram 16 documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e ordens para quebra de sigilo bancário e bloqueio de bens do magistrado.

No entanto, os advogados argumentam que o processo contra ela contém irregularidades e violações constitucionais. Eles pediram o direito a novo julgamento, desta vez pela Segunda Turma do STF. A defesa também alegou, na Câmara, que a deputada estaria sendo alvo de perseguição política e que Delgatti não tem credibilidade para acusá-la. "Esse indivíduo, que já foi qualificado como 'mitômano' e 'mentiroso compulsivo' pela própria Polícia Federal, demonstrou incapacidade de manter uma narrativa coesa", diz.

Em junho, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou para a análise da CCJ a ordem do STF para cassar o mandato da parlamentar. Zambelli terá um prazo de até cinco sessões da comissão para apresentar sua defesa. Em até mais cinco sessões, o colegiado deve concluir a análise do caso. Independentemente do resultado, a análise final ficará por conta do plenário da Câmara dos Deputados — onde são necessários os votos de 257 deputados para confirmar a perda do cargo.



Os advogados negam envolvimento da deputada com o hacker e afirmam que ouvi-lo é necessário para "dirimir eventuais contradições e confrontar as versões apresentadas".

Além de Delgatti, a defesa de Zambelli pede para que sejam ouvidos o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa; Michel Spiero, assistente técnico da defesa; Flávio Reis, delegado da Polícia Federal; e Felipe Monteiro, que fundamentou as acusações.

Sugestão do PL

O líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ), sugeriu que Carla Zambelli cumpra pena à noite e trabalhe durante o dia no Congresso, caso seja presa pela polícia.

"Já tivemos dois parlamentares que tiveram casos semelhantes, que cumpriram suas penas à noite e trabalhavam aqui durante o dia. Se for necessário, com a Carla será igual", disse. O político também afirmou que o partido "não abandona nenhum dos seus soldados".

Em 2018, o então senador Acir Gurgacz (PDT-RO) foi autorizado, pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, a retomar suas atividades no Legislativo após ser condenado a quatro anos e meio de reclusão em regime semiaberto por desvio de finalidade na aplicação de financiamento obtido em instituição financeira oficial. (Com Agência Estado)