Bolsonaro deve ‘assumir responsabilidade’ por taxa de Trump, diz Lula

"O ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele quem foi lá fazer a cabeça do Trump", disse Lula. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (10/7) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve “assumir a responsabilidade” pela taxação de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil.

Lula também citou que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, foi aos Estados Unidos “fazer a cabeça de Trump”.

“O ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele quem foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte”, disse Lula em entrevista à TV Record.

Eduardo Bolsonaro se licenciou do cargo e mudou-se para os Estados Unidos. Desde então, mantém contato com autoridades norte-americanas para incentivar sanções contra o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal (STF), com foco especial no ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Trump também seria julgado no Brasil

O presidente também defendeu a autonomia do STF e negou haver qualquer tipo de ingerência política sobre o julgamento de tentativa de golpe de Estado que mira Bolsonaro e seus aliados. Disse ainda que Trump seria julgado da mesma forma por ter incentivado a invasão do Capitólio em 2021.

“Ele (Trump) tem que respeitar a Justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro, e arriscava ser preso, porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é autônomo”, enfatizou.