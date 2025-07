Congresso prepara reação conjunta contra tarifa de Trump, afirma Lindbergh

Após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, líderes do Congresso Nacional preparam uma manifestação conjunta em repúdio à medida. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (10/7) pelo líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), após reunião do colégio de líderes.

Trump justificou a decisão alegando uma suposta “caça às bruxas” ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O aumento das tarifas tem gerado reações entre parlamentares da base governista, que cobraram uma posição oficial do Congresso diante da medida anunciada pelo governo norte-americano.



Até o momento, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), ainda não se manifestaram publicamente sobre o tema. A expectativa é de que a resposta seja articulada em conjunto.



“Motta, disse que, junto com o presidente Alcolumbre, vai se posicionar sobre o que está acontecendo”, afirmou Lindbergh. "Não é possível que uma instituição como essa não se posicione".



O líder do PT disse, ainda, que apresentou um requerimento para uma moção de repúdio à decisão de Trump, além de propor a criação de uma comissão geral com a participação do Itamaraty e de representantes do setor empresarial para discutir os impactos da nova tarifa.



