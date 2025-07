Congresso quer intermediar negociação do tarifaço

O Congresso reagiu à decisão do presidente Donald Trump de aplicar uma tarifa de 50% sobre às exportações brasileiras para os Estados Unidos. Em nota conjunta, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defenderam a diplomacia como resposta prioritária, mas advertiram que o Brasil dispõe de instrumentos para proteger a economia, como a Lei da Reciprocidade.

"O Congresso acompanhará de perto os desdobramentos. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza", destaca a nota.

No Senado, a Comissão de Relações Exteriores articula uma missão a Washington, em setembro, para dialogar com o Congresso norte-americano. Segundo o presidente do colegiado, Nelsinho Trad (PSD-MS), a sugestão veio do encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar. "Temos mais de 200 anos de relações diplomáticas. Precisamos buscar entendimento para que o comércio não seja prejudicado", afirmou.

No Congresso, o cabo de guerra entre governistas e oposicionistas continuava intenso. Entre os senadores, Fabiano Contarato (PT-ES) foi enfático ao dizer que os EUA "estão brincando com nossos empregos e com a renda das famílias. Isso é uma ofensiva da extrema-direita em apoio a Jair Bolsonaro".

Já o senador Sergio Moro (União-PR), apesar de criticar a sobretaxa, responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por deteriorar a relação com os EUA. "Lula não ajuda com seu antiamericanismo infantil." O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que o tarifaço responde a pressões do clã Bolsonaro. "O presidente norte-americano está confundindo a quem está se dirigindo", afirmou.

Na Câmara, o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que os partidos da base articularam uma comissão para ouvir representantes do Ministério das Relações Exteriores e do setor empresarial. Por sua vez, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), criticou a medida de Trump e destacou a falta de apoio da oposição. "Só o PL está solidário com Trump. Talvez até troquem a bandeira do Brasil pela dos Estados Unidos", ironizou.

O líder do PSB na Câmara, Pedro Campos (PE), considerou a sanção uma ameaça à soberania nacional. "É absurdo que um presidente use coação econômica para discutir um tema que diz respeito à Justiça", afirmou.

Para a oposição, a culpa da crise é do governo. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), negou que o partido tenha celebrado o tarifaço e afirmou que o voto de louvor a Trump, aprovado em comissão, foi um gesto de solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. "A tática do PT é buscar culpados pelos próprios erros. Querem transformar Eduardo em responsável pela medida. Pode até habilitá-lo como presidenciável", ironizou.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi Saiba Mais Política Não precisamos do dólar para fazer comércio internacional, defende Lula

Não precisamos do dólar para fazer comércio internacional, defende Lula Política Caiado sugere que deputados e senadores negociem tarifas com Trump

Caiado sugere que deputados e senadores negociem tarifas com Trump Política Bolsonaro e Tarcísio almoçam em Brasília após tensão entre Trump e Brasil

Bolsonaro e Tarcísio almoçam em Brasília após tensão entre Trump e Brasil Política Tarcísio e oposição criticam Lula por crise em relação com os EUA