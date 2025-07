Lula diz contar com apoio do empresariado brasileiro na crise tarifária com os EUA

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista à TV Globo na edição do Jornal Nacional desta quinta-feira (10/7) - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu, nesta quinta-feira (10/7), uma entrevista ao Jornal Nacional. As declarações tiveram referência a repercussão sobre a tarifa imposta ao Brasil por Donald Trump na última quarta-feira (9/7). O chefe de Estado abordou, entre outros tópicos, possibilidades de atuação em conjunto com o empresariado brasileiro caso negociação com os Estados Unidos para reverter taxação não dê certo. Leia também: "Não tomo decisão com 39°C de febre", diz Lula sobre tarifas

Durante a fala, Lula deixou claro que “o Brasil gosta de negociar” e que vai fazer de tudo para contornar a decisão do representante americano por esse meio. Se tentativas conciliatórias não surtirem efeito, porém, e não houver solução, o governo partirá para a reciprocidade de fato nas transações comerciais a partir de 1º de agosto, data eleita por Trump para iniciar a taxação aos países que considera desleais em termos econômicos.

Para colocar em prática os planos de resposta, portanto, o presidente da República quer contar com o empresariado do Brasil. “Os empresários eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro”, disse ao JN.

Segundo ele, se os negociantes acreditam que o país deva ceder a um pedido dos EUA, eles estão do lado errado do conflito diplomático. “Essa é a hora de a gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo". Leia também: Tarifaço: Alcolumbre e Motta dizem que Congresso agirá com "equilíbrio e firmeza"

Lula reforça que não aceita a “ingerência de um país na soberania de outro”. Para o governante, com a decisão do governo de evoluir para a implementação de tarifas recíprocas caso os Estados Unidos não recuem na medida, a taxação será “infinita” se o país norte-americano não ceder.

Além de entrevistar Lula, o Jornal Nacional desta quinta falou com economistas, inclusive o americano Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia de 2008, que afirma que a atitude de Trump não tem respaldo legal ou econômico; com setores da indústria e da exportação que seriam afetados pela medida