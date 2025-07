Senado define comissão para debater tarifas em missão oficial nos EUA

A criação da CTEUA resulta de uma articulação conjunta entre a Presidência do Senado e a Comissão de Relações Exteriores, diante da imposição de novas barreiras tarifárias por parte dos Estados Unidos, especialmente no setor agroindustrial. -

A Presidência do Senado Federal e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional anunciou, nesta quinta-feira (17/7), a criação da Comissão Temporária Externa para Interlocução sobre as Relações Econômicas Bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA). A iniciativa foi aprovada pelo plenário da Casa e tem como objetivo conduzir uma missão oficial a Washington na última semana de julho.

A comissão será responsável por representar institucionalmente o Senado brasileiro junto ao Congresso dos Estados Unidos, promovendo o diálogo político de alto nível. A agenda inclui temas estratégicos como comércio exterior, investimentos, cadeias produtivas, agricultura e segurança jurídica — todos considerados sensíveis no atual cenário de tensões comerciais entre os dois países.

O colegiado será presidido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e contará com outros sete parlamentares: Tereza Cristina (PP-MS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Jacques Wagner (PT-BA), Esperidião Amin (PP-SC), Rogério Carvalho (PT-SE), Fernando Farias (MDB-AL) e Carlos Viana (Podemos-MG).

A criação da CTEUA resulta de uma articulação conjunta entre a Presidência do Senado e a Comissão de Relações Exteriores, diante da imposição de novas barreiras tarifárias por parte dos Estados Unidos, especialmente no setor agroindustrial. A decisão visa ampliar a capacidade de resposta do Legislativo brasileiro e buscar soluções diplomáticas para mitigar os impactos econômicos.

Com caráter suprapartidário e institucional, a missão busca abrir espaço para interlocução direta com senadores e deputados norte-americanos, além de representantes do governo dos EUA. A expectativa é de que o grupo apresente a posição brasileira e discuta alternativas para reequilibrar a relação comercial.

Além do comércio, a missão também deve abordar questões como segurança jurídica para investimentos e alinhamento regulatório em setores estratégicos. Os parlamentares pretendem ainda reforçar a importância da cooperação bilateral em temas econômicos, reforçando o papel do Senado como ator ativo na política externa brasileira.