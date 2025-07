Tarifas de Trump são "chantagem inaceitável", diz Lula em pronunciamento

Em pronunciamento veiculado em rede nacional nesta quinta-feira (17/6), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva , afirmou que as tarifas de 50% impostas ao Brasil pelos Estados Unidos, divulgadas por meio de carta de Donald Trump nas redes sociais, são inaceitáveis e que políticos brasileiros que as apoiam são “traidores da pátria”.

Segundo Lula, o país “sempre esteve aberto ao diálogo”, por meio de proposta de negociação enviada aos EUA no último 16 de maio e mais de dez reuniões realizadas. Apesar disso, em vez de resposta, o governo brasileiro recebeu “chantagem inaceitável em forma de ameaça a instituições brasileiras”, com informações falsas acerca do comércio com os Estados Unidos.

“Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros”, afirmou o presidente. “São verdadeiros traidores da pátria.” Para ele, tais representantes “não se importam com a economia do país e os danos causados” à população.

Lula também reforçou que “tentar interferir na Justiça brasileira é um grave atentado à soberania”, no que diz respeito a pronunciamentos de Trump acerca de julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga, entre outros possíveis responsáveis por tentativa de golpe de Estado em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“No Brasil, ninguém está acima da lei”, reforçou, referindo-se, também, à atuação das plataformas digitais estrangeiras no país. Ele afirma que é preciso proteger famílias e organizações brasileiras de pessoas que utilizam das redes sociais para, entre outros, promover crimes, violência e atacar a democracia.

O presidente afirmou que se reúne, no momento, com representantes da sociedade civil, de setores produtivos e de sindicatos a fim de defender o Brasil da ameaça externa. Além disso, garantiu que segue “apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo”; e ressaltou parcerias comerciais com União Europeia, Ásia, África e América Latina.

Por fim, Lula defendeu o Pix, mais recente alvo de Donald Trump. Segundo ele, o método de pagamento é “patrimônio” do povo brasileiro, sobre o qual o governo não aceitará ataques.

“Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender nossa economia”, finalizou. “Desde recursos da Organização Mundial do Comércio até a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional. Não há vencedores em guerras tarifarias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça: o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro.”

Confira a íntegra do pronunciamento