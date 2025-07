Os memes sobre a ação da PF contra Bolsonaro: "Toc, toc, toc"

O assunto do momento nas redes sociais é Jair Bolsonaro, com mais de 344 mil publicações no X (antigo Twitter). O ex-presidente foi alvo de medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após operação da Polícia Federal.

Entre as restrições impostas, ele deve usar tornozeleira eletrônica, cumprir recolhimento domiciliar das 19h às 6h e está proibido de acessar redes sociais, direta ou indiretamente. Também não pode manter contato com outros investigados, incluindo seu filho Eduardo Bolsonaro, nem se comunicar com embaixadores ou diplomatas estrangeiros. Além disso, está proibido de entrar em embaixadas e de sair do país sem autorização judicial.

E é claro que os brasileiros não iam deixar de usar sua maior arma no momento histórico: o humor. Os memes sobre o caso reúnem a população de todas as idades e estados do país. "Amigos, o que está prestes a acontecer no Brasil é muito grave! Estão perto de prenderem o Bolsonaro. Caso isso aconteça, não fiquem parados, faça algo! Pode ser um churrasco, uma queima de fogos, uma comemoração de forma que você achar melhor", comentou um internauta. Confira os memes:

é, Jair Bolsonaro, finalmente o TOC TOC TOC da Polícia Federal foi na sua casa pic.twitter.com/uFw1Baa5Y1 — William De Lucca (@delucca) July 18, 2025

Tô rindo alto com esse divo no fundo vibrando com as bombas contra o Bolsonaro. pic.twitter.com/BDLoKRbX1c — Bruno Guzzo® (@BrunoGuzz0) July 18, 2025

NEM IA BEBER HOJE MAS O BOLSONARO TÁ USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA pic.twitter.com/JELbwOY0gy — BCharts (@bchartsnet) July 18, 2025

estou de pijama na escola e o bolsonaro colocando tornozeleira que dia lindo

pic.twitter.com/vsM0sOO9ld — vito (@vitoktj) July 18, 2025

Bora de tag especial? Qual é o desejo do povo brasileiro?



BOLSONARO NA CADEIA



Sim BOLSONARO NA CADEIA!



Comentem muitoo!! pic.twitter.com/eXb1HjHnDD — Kriska Pimentinha (@KriskaCarvalho) July 18, 2025

transmitir em rede nacional o bolsonaro indo colocar tornozeleira eletrônica em plena sexta-feira é pedir pro país todo entrar em coma alcoólicopic.twitter.com/Twzw1AUHP0 — ?let (@LEWSJUDE) July 18, 2025

“Apoiar o Bolsonaro não significa apoiar suas decisões políticas”



mas você tá apoiando o quê então????

a carreira musical dele ?????? — Travesti que Habla ?????‍?? (@odaradeverdade) July 17, 2025

O Bolsonaro teve sorte. O Xandão mandou a PF fazer uma visitinha na casa dele após a vitória do Corinthians, imagina se tivesse perdido...era papo de ser preso. pic.twitter.com/A6zYsjcE5I July 18, 2025

Eu vivi para ver o Bolsonaro de tornozeleira eletrônica! ???? pic.twitter.com/bES0Axnq1Q — DF da Deprê (@DFDaDepre) July 18, 2025

O trompetista apareceu bem na hora que o Bolsonaro estava lá todo humilhado com a tornozeleira eletrônica e cantou "Está na hora de Jair ir pra Papuda". Ficaram com pena?pic.twitter.com/2wX44FpmZu — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) July 18, 2025

bem, quem pediu na verdade pra prender o Bolsonaro foi o Nikolas Ferreira pic.twitter.com/gQpV7MA154 — William De Lucca (@delucca) July 18, 2025

O Xandão foi bonzinho, deveria ter escolhido outro modelo de tornozeleira para o Bolsonaro. Em Jair em colocaria esta aqui: pic.twitter.com/79pVjqsGnB — Antifascismo não é radicalismo (@vermelhos_sim) July 18, 2025

Xandão decretou que o Bolsonaro:



- Vai ter que usar tornozeleira eletrônica;



- Não terá acesso às redes sociais;



- Vai ter que ficar em casa entre 19h e 7 da manhã;



- Não poderá falar com embaixadores e diplomatas estrangeiros.



GRANDE DIAAAA

pic.twitter.com/mCZsWS7CuV — Xurias Reumatismo ????‍?? (@souaxurias) July 18, 2025

Não existe pessoa que eu odeie mais que o Bolsonaro, acordei radiante dando like em tudo aloprando esse verme, continuem. pic.twitter.com/vcAU4mw9JT — Bianca (@cicconerafferty) July 18, 2025

engraçado que o lula tambem era idoso, com histórico de câncer e mesmo assim foi pra prisão e nao queriam nem liberar pro velorio do neto, mas porque o bolsynaro nao sabe cagar direito vai ficar em casa pic.twitter.com/RK6dz5fIyj — ?? mavi ?? (@mariamavittoria) July 18, 2025

Dilma Rousseff indo trabalhar na PRESIDÊNCIA do Banco dos BRICS após saber que nem Ustra nem Trump salvou Bolsonaro da tornozeleira eletrônica!



"A história será implacável com os que hoje se julgam vencedores"



Grande dia! pic.twitter.com/HsQyyG5mFp — Bor (@jostrabor) July 18, 2025

ô trampi botaram tornozeleira eletrônica no meu pai trampi me ajuda trampi peloamordedeus pic.twitter.com/mWy2lmFymv July 18, 2025

????URGENTE????



O vagabundo vai usar tornozeleira eletrônica pra não tentar fugir do país.



GRANDE DIA!???????? pic.twitter.com/KHcVDotBmw — Dino Debochado???? (@DinoDebochado) July 18, 2025

Trump proíbe comércio de capinha de tornozeleira eletrônica na 25 de março pic.twitter.com/WkNnW0DxJU July 18, 2025

amanhecemos com jair bolsonaro de tornozeleira eletrônica tá acontecendo uma coisa muito legal em brasília pic.twitter.com/rvCVla2ZnX — lucas (@blckklucas) July 18, 2025

morrendo que essa imagem do Jair Bolsonaro usando tornozeleira eletrônica vai virar realidade kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/xuZpBA40Me — Matheus (@matheuscaseca) July 18, 2025