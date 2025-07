Lindbergh diz que tornozeleira em Bolsonaro é vitória do Estado de Direito

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), classificou como “uma vitória do Estado de Direito contra o golpismo transnacional” a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida decorre do Inquérito 4995, que teve origem em uma representação criminal protocolada pelo próprio Lindbergh em 23 de maio deste ano contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-chefe do Planalto.

Em manifestação nas redes sociais nesta sexta-feira (18/7), Lindbergh detalhou a cronologia das ações que levaram à decisão do Supremo. “No dia 2 de junho, prestei depoimento à Polícia Federal e apresentei provas de desvio de recursos via Pix para financiar ações golpistas no exterior. Já em 3 de junho, após a fuga da deputada Carla Zambelli para os Estados Unidos, formulamos novo pedido específico de tornozeleira eletrônica”, escreveu.

Segundo o petista, o monitoramento eletrônico foi reforçado como necessário após nova denúncia, apresentada em 11 de julho, em que acusava o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de supostamente tentar facilitar a fuga de Bolsonaro para fora do país. “Esses elementos revelam uma tentativa de articulação internacional para driblar a Justiça brasileira”, afirmou o deputado.

Com base nos documentos e nas evidências apresentadas, o ministro Alexandre de Moraes decidiu ampliar o escopo do inquérito para incluir formalmente o ex-presidente, determinando as medidas cautelares que incluem a tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com investigados no mesmo processo.

“Essa decisão do ministro Moraes fortalece o Estado Democrático de Direito e impõe um limite claro às tentativas de desestabilização institucional. É uma resposta firme às movimentações golpistas que, inclusive, ultrapassaram fronteiras”, comentou Lindbergh nas redes.

A defesa de Jair Bolsonaro ainda não se manifestou oficialmente sobre a decisão, mas comentou ter recebido a imposição de medidas cautelares com "surpresa e indignação". Parlamentares da oposição reagiram com críticas e apontaram suposto abuso de poder por parte do Supremo, prometendo questionar a medida no Congresso e em instâncias internacionais.

A imposição da tornozeleira eletrônica a um ex-presidente da República marca um novo capítulo na série de investigações sobre tentativas de subversão democrática. O caso segue sob sigilo parcial no STF, mas fontes indicam que outras medidas poderão ser adotadas nos próximos dias.

