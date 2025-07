PF encontra cópia de ação da Rumble contra Moraes na casa de Bolsonaro

A Polícia Federal encontrou, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (18/7), uma cópia da petição inicial contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes da rede social Rumble — que acusa o magistrado de censura. O celular do ex-chefe do Planalto também foi apreendido pelos agentes federais e deve passar por perícia.



No início do ano, a plataforma de vídeos Rumble apresentou à Justiça dos Estados Unidos uma ação contra Moraes por censura. O processo foi aberto em conjunto com o grupo de comunicação Trump Media & Technology Group, do presidente dos EUA, Donald Trump, e pede também que as ordens do ministro do STF para derrubada de contas de usuários não tenham efeito legal no país norte-americano.

O ex-chefe do Planalto é alvo de mandados de busca e apreensão em sua casa e na sede do PL, em Brasília, autorizados por Alexandre de Moraes, hoje pela manhã. Além da cópia da petição, os agentes federais encontraram aproximadamente US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie e um pendrive escondido em um banheiro, que deve ser analisado na polícia científica.

Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica, se afastar das redes sociais, além de ter sido proibido de se comunicar com seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, de manter contato com diplomatas estrangeiros e de se aproximar áreas das embaixadas.

O ex-presidente é alvo de uma operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura o financiamento dele a Eduardo — suspeito dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação. Em maio, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou ao STF a apuração de uma suposta atuação do político para incitar o governo dos Estados Unidos a adotar sanções contra Moraes no país.

O ministro Alexandre de Moraes determinou as medidas cautelares atendendo a uma representação da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo os investigadores, Bolsonaro tem atuado para dificultar o trâmite da ação penal por tentativa de golpe de Estado, no qual é réu, além de ter iniciativas que indicam os crimes de obstrução de Justiça, coação no curso do processo e ataque à soberania nacional.



