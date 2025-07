Operação da PF contra Bolsonaro impulsiona redes sociais

O ex-presidente é investigado por supostos crimes de coação no curso do processo e por financiar ações consideradas como ataques à soberania nacional - (crédito: Platobr Politica)

A operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) provocou forte reação nas redes sociais e nas plataformas de busca nesta sexta-feira (18/7). O levantamento da Nexus mostra que o tema ganhou repercussão imediata após o cumprimento de mandados autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) que incluem busca e apreensão na casa de Bolsonaro e na sede do Partido Liberal (PL) em Brasília.



No X, a expressão 'GRANDE DIA' liderava os assuntos mais comentados no Brasil às 10h com 44 mil menções. O nome 'Jair Bolsonaro' aparecia com 12,6 mil, enquanto 'Polícia Federal' teve 40 mil menções. Também figuravam entre os mais citados os termos 'TOC TOC TOC' (em alusão ao meme da ex-deputada Joice Hasselmann, com 17,5 mil menções), 'Xandão' (37,8 mil), 'perseguição' (31,4 mil) e 'ditadura' (40 mil).

Leia também: Bolsonaro é alvo de operação da PF nesta sexta

A amostra analisada pela Nexus contabilizou 210 mil publicações feitas por cerca de 68 mil usuários únicos somente no X com pico de interações às 10h e tendência de alta. As postagens somaram mais de 825 mil curtidas e ultrapassaram 21 milhões de exibições. Entre os termos mais presentes destacam-se 'Moraes', 'STF', 'PF', 'Bolsonaro', 'busca e apreensão' e 'falar com embaixadores'.

Internacionalmente a repercussão também foi expressiva. Entre 0h e 10h desta sexta, o número de menções a Bolsonaro em idiomas estrangeiros subiu 319% em relação ao dia anterior, com aproximadamente 27 mil publicações.

Leia também: Tornozeleira em Bolsonaro gera onda de reações no Congresso

No Facebook foram contabilizadas 1,6 mil postagens com mais de 140 mil interações no mesmo intervalo. No Instagram a amostra de 2,2 mil publicações alcançou 752 mil interações. Flávio Bolsonaro somou cerca de 48 mil comentários em apoio ao pai apenas nos primeiros 15 minutos após sua publicação.

O Google Trends também refletiu o impacto da operação. Às 10h, Bolsonaro liderava as buscas no Brasil com mais de 100 mil pesquisas, seguido pela expressão 'Bolsonaro preso' com mais de 10 mil. O maior pico foi registrado às 9h40.

Leia também: STF forma maioria e mantém medidas cautelares contra Bolsonaro

O ex-presidente é investigado por supostos crimes de coação no curso do processo e por financiar ações consideradas como ataques à soberania nacional. Entre os efeitos relacionados estaria a decisão do presidente dos Estados Unidos Donald Trump de adotar tarifas contra exportações brasileiras.

Bolsonaro já está submetido ao uso de tornozeleira eletrônica, não pode acessar redes sociais nem circular fora de casa entre 19h e 6h e está proibido de se aproximar de embaixadas e de se comunicar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. A decisão também considerou o risco de fuga como justificativa para as medidas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular