Padre Júlio Lancelotti se recupera após internação por problema de saúde

"Eu agradeço a todos que me mandaram votos de reestabelecimento e se preocuparam com a minha saúde", disse o padre - (crédito: Reprodução)

Por Lara Costa (especial para o Correio) — Nesta sexta-feira (18/7), o padre Júlio Lancellotti, 76 anos, retornou as atividades depois de uma internação nesta quinta-feira (17) devido a um quadro de infecção abdominal e distúrbios gastrointestinais, seguido de severa desidratação. Ele gravou uma mensagem quando agradecendo mensagens de solidariedade e explicando sobre o estado de saúde.

“Eu agradeço a todos que me mandaram votos de reestabelecimento e se preocuparam com a minha saúde. Eu já estou melhor, fiquei no hospital por pouco tempo para tomar soro e me reestabelecer da reidratação", contou.

Devido ao problema de saúde, o padre não pôde participar de eventos organizados em Belo Horizonte, Minas Gerais, que ocorreriam nesta semana. Em nota ao Correio, a Pastoral Povo da Rua afirma que, por orientação médica, o padre está sob cuidados, repousando na própria residência e que também está medicado. “Padre Júlio deseja sucesso às atividades gentilmente promovidas”, diz.