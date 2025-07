Músico brasiliense faz show no North Sea Jazz, festival na Holanda

Por Lucas Maia*

Rafael Gama é um músico brasiliense que se apresentou, com sua banda Jama, no festival North Sea Jazz, em Rotterdam, na Holanda. Os shows começaram em 11 de julho e acabaram em 13 de julho; eles tocaram no dia 12. Além dele, o grupo conta com um venezuelano, um cabo-verdiano e um costa-riquenho, que misturam às tradições de cada país nas músicas. “A ideia é passar essas músicas pelos filtros deles, adicionando elementos das tradições que eles costumam tocar”, diz Rafael.

Ele cresceu em uma família de artistas, o que o inspirou a seguir a mesma carreira. “Minha mãe é bailarina, meu pai é compositor e meus dois irmãos são músicos”, afirma. A mudança do artista para a Holanda ocorreu após a pandemia, na tentativa de trilhar um novo caminho na carreira musical. “As músicas falam sobre essa autodescoberta e a descoberta do mundo. São uma tentativa de olhar para dentro para entender o que está acontecendo do lado de fora”, relata.

As produções musicais deles se assemelham com o MPB e as composições têm como base diferentes ritmos, Ijexá, forró, samba e maracatu. Rafael destaca que, como as músicas da banda são em português, muitos não entendem a letra e, por isso, podem ser compreendidas de outras formas. “A gente tenta transmitir o que as canções dizem com outras formas de linguagem. O corpo, a expressividade, ou os próprios arranjos”, conta.

O artista ressalta que o show tinha uma infraestrutura impressionante e foi um privilégio apresentar suas músicas no North Sea Jazz. “O público estava muito interessado em conhecer as minhas produções e muito aberto para todo tipo de música”, diz. As live sessions serão lançadas no fim deste mês. “A live session é uma gravação de uma performance ao vivo em estúdio e as duas serão lançadas na última semana de julho”, afirma.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco