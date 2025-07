Moraes dá 24h para Bolsonaro explicar descumprimento de medidas e alerta sobre prisão

Bolsonaro participou de reuniões no Congresso Nacional e falou com aliados. Registros do momento foram parar nas redes sociais - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na noite desta segunda-feira (21/7), que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestem, dentro do prazo de 24 horas, sobre o descumprimento de medidas cautelares impostas na semana passada.

Na decisão, Moraes alerta que Bolsonaro está proibido de usar redes sociais — direta ou indiretamente. Nesta segunda-feira, o ex-presidente participou de reuniões no Congresso Nacional e falou com aliados. Registros do momento foram parar nas redes sociais.

Moraes cita vídeos publicados nas redes onde Bolsonaro exibe a tornozeleira eletrônica e discursa. Na avaliação do ministro, o ato confira violação das medidas impostas.

O ministro alerta que caso a defesa não justifique adequadamente a conduta, poderá decretar a prisão imediata de Bolsonaro. Confira:

Despacho de Moraes (foto: Reprodução)

Bolsonaro participaria de coletiva

Nesta segunda-feira, Bolsonaro compareceu ao Congresso Nacional para se reunir com deputados e senadores da oposição e traçar estratégias. Estava prevista a participação em uma entrevista coletiva à tarde, mas foi orientado por advogados a reconsiderar para evitar descumprir uma decisão de Moraes.

“Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação no nosso país. Uma pessoa inocente, é uma covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da República”, afirmou a jornalistas.

Mais cedo, Moraes havia reforçado a proibição de que Bolsonaro use as redes sociais, mesmo que seja a de terceiros. À coletiva, compareceram apenas os deputados e senadores que participaram da reunião.

