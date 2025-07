Saiba quem integra o "exército de Bolsonaro" no Congresso durante o recesso

A oposição ao governo Lula (PT) anunciou, nesta segunda-feira (21/7), que vai trabalhar durante o recesso parlamentar no Congresso para manter o engajamento político dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Um grupo de 54 parlamentares de partidos como Novo, Republicanos, PL, PP, PSD e União Brasil vai permanecer em Brasília.

O grupo quer dar continuidade aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, ambas comandadas por bolsonaristas. O objetivo é aprovar moções de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A oposição também criou três comissões que vão trabalhar ao longo das próximas duas semanas para engajar a militância do ex-presidente e cobrir o vácuo de comunicação deixado por ele nas redes sociais. “Nós criamos três comissões de trabalho que vão trabalhar hoje, amanhã e todo o recesso, se houver necessidade”, disse o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), a jornalistas nesta segunda.

Uma será focada em comunicação, liderada pelo deputado Gustavo Gayer (PL-MG); outra focada em mobilizações internas na Câmara e no Senado, liderada pelo deputado Cabo Gilberto (PL-PB); a outra será focada em mobilização nacional, liderada pelos deputados Zé Trovão (PL-SC) e Rodolfo Nogueira (PL-MS).

“Nós vamos dar voz ao presidente Bolsonaro. Tudo isso, essas decisões de censura ao presidente são pensando que ele vai ficar isolado e sem voz. A partir de agora, nós teremos estratégia de comunicação e daremos voz ao presidente Bolsonaro mais do que nunca”, disse Sóstenes Cavalcante.

“O presidente Bolsonaro não só tem um exército de parlamentares, mas tem milhões de pessoas nas ruas que darão a ele a voz que o Supremo Tribunal Federal resolveu censurar”, completou o líder do PL, que também disse que a prioridade da oposição na Câmara no retorno do recesso será a inclusão da PEC 333 de 2017, que extingue o foro privilegiado nos casos de crime comum.

“Temos mais de 60 parlamentares respondendo a processos no Supremo Tribunal Federal, além dos esdrúxulos, conhecidos inquéritos do fim do mundo, que nunca terminam e estão todos centralizados nas mãos de um único ministro do STF e o nome dele é Alexandre de Moraes. Isso tem que acabar, isso não é democrático, isso não é constitucional, isso fere o devido processo legal no país”, afirmou.

Dos 54 parlamentares, apenas dois são senadores: Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES). Leia a lista completa:

Alberto Fraga (PL-DF);

André Fernandes (PL-CE);

André Ferreira (PL-BA);

Bia Kicis (PL-DF);

Cabo Gilberto Silva (PL-MG);

Capitão Alden (PL-AP);

Carlos Jordy (PL-RJ);

Caroline de Toni (PL-SC);

Capitão Alberto Neto (PL-AM);

Clarissa Tércio (PL-AL);

Coronel Chrisóstomo (PL-RO);

Coronel Fernanda (PL-PE);

Coronel Tadeu (PL-SP);

Coronel Ulysses (PL-MT);

Daniela Reinehr (PL-RS);

Delegado Caveira (PL-PA);

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP);

Domingos Sávio (PL-MG);

Éder Mauro (PL-PA);

Eli Borges (PL-TO);

Eros Biondini (PL-MG);

Evair de Melo (PP-ES);

Fernando Máximo (União Brasil-RO);

Fernando Rodolfo (PL-PE);

Filipe Barros (PL-PR);

Filipe Martins (PL-TO);

General Girão (PL-RN);

General Pazuello (PL-RJ);

Giovani Cherini (PL-RS);

Gustavo Gayer (PL-GO);

Hélio Lopes (PL-RJ);

Junio Amaral (PL-MG);

Marcel van Hattem (Novo-RS);

Marcelo Moraes (PL-RS);

Márcio Alvino (PL-SP);

Marcos Pollon (PL-MS);

Miguel Lombardi (PL-SP);

Missionário José Olímpio (PL-SP);

Nelson Barbudo (PL-MT);

Nikolas Ferreira (PL-MG);

Pastor Eurico (PL-PE);

Paulo Freire (PL-BA);

Pr. Marco Feliciano (PL-SP);

Ricardo Guidi (PL-SC);

Roberto Monteiro Pai (PL-DF);

Rodrigo da Zaeli (PL-PR);

Rodrigo Valadares (União Brasil-SE);

Rosana Valle (PL-SP);

Rosângela Reis (PL-MG);

Sargento Fahur (PSD-PR);

Sargento Gonçalves (PL-RN);

Damares Alves (Republicanos-DF); (Senadora)

Magno Malta (PL-ES); (Senador)

Silva Waiãpi (PL-AP).